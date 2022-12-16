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Рязанский водоканал оштрафовали почти на миллион рублей за загрязнение окружающей среды

Рязанский водоканал оштрафовали почти на миллион рублей за загрязнение окружающей среды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В феврале специалисты Россельхознадзора вместе с рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой провели проверку земельного участка около села Александрово Рязанского района. В южной части населенного пункта из колодца центральной системы водоотведения сливали жидкие коммунальные отходы. Площадь разлива составила 0,12 гектаров. Пробы почвы направили на экспертизу, которая показала превышение предельно допустимого содержания в образцах тяжелого металла кадмия.

МКП «ЖКХ Рязанский водоканал» признали виновным по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ («Порча земель») и поставили возместить ущерб, причиненный почвам, как объекту охраны окружающей среды, в размере 961 200 рублей. В установленный срок водоканал не предоставил ответ, в связи с чем региональное управление Россельхознадзора обратилось в в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением о возмещении юридическим лицом ущерба, причинного почве.

7 декабря суд обязал МКП «ЖКХ Рязанский водоканал» возместить ущерб, причиненный почвам, как объекту окружающей среды, в размере 961 200 рублей и провести полный комплекс рекультивационных работ, в соответствии с утвержденным проектом рекультивации.