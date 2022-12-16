Рязанские метеорологи предупредили об обильных снегопадах и морозах до -15 градусов

Специалисты также добавили, что за прошедшую неделю в Рязанской области выпало от 15,5 до 54 мм осадков.

В Рязанскую область придет новый средиземноморский циклон. Информация об этом в пятницу, 17 декабря, появилась на сайте рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в ближайшие дни в Рязанской области ожидаются обильные снегопады и потепление. В южных районах региона может начаться дождь. Синоптики также не исключают гололеда, снежных заносов и гололедицы.

«Атмосферные фронты этого циклона будут влиять на погоду и в воскресенье. Затем существенно похолодает, местами до минус 15 °C. Такие погодные „качели“ — не редкое явление в декабре, но оттого не становится менее опасным. Зима только началась, и пока трудно сказать, какие ещё нас ждут неприятности, связанные с погодой. Но есть и плюс: снег выпал и до весны он уже, скорее всего, не сойдет», — пишут синоптики.

Специалисты также добавили, что за прошедшую неделю в Рязанской области выпало от 15,5 до 54 мм осадков.