Рязанку оштрафовали за дискредитацию В. С. России

Она разместила соответствующий пост в запрещенной соцсети.

Рязанский суд оштрафовал местную жительницу за дискредитацию В. С. России . Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщила пресс-служба органа.

Установлено, что рязанка опубликовала соответствующий пост соцсети Instagram*.

«Исследовав все представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что в действиях П. публично демонстрирующих свои негативные мысли и высказывания, искажающие и дискредитирующие специальную военную операцию, имеется объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, в связи с чем П. привлечена к административной ответственности с назначением ей наказания в виде административного штрафа», — сообщается на сайте суда.

В соответствии с этим в среду, 14 декабря, состоялось судебное заседание, где девушку признали виновной и назначили ей штраф.

Постановление не вступило в законную силу.

*признан экстремистским и запрещен на территории РФ