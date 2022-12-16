«Рязаньгоргаз» дал пять советов, как избежать проблем с газом
Если утечка газа все-таки произошла, нужно открыть окна, выключить газовые приборы и перекрыть краны на них, не включать и не выключать электроприборы, выйти на улицу и вызвать аварийную службу по телефону 04 или 104.
Чаще всего причиной ЧП являются нарушения правил использования газа в быту. Самое опасное — самовольная установка или ремонт газового оборудования.
Чтобы чувствовать себя в безопасности, нужно придерживаться простых правил:
- если в доме используются газовая плита, колонка или котел, ремонт и установку этих приборов следует доверить специалистам. Самообслуживанием заниматься нельзя;
- все газоиспользующее оборудование должно проходить ежегодное техническое обслуживание;
- нельзя пользоваться неисправным оборудованием и оставлять технику, не оснащенную автоматическими системами контроля, без присмотра;
- нельзя хранить газовые баллоны в квартире;
- при использовании любого газового оборудования нужно обеспечить в помещение доступ свежего воздуха.
Если утечка газа все-таки произошла (это можно понять по специфическому запаху), нужно открыть окна, выключить газовые приборы и перекрыть краны на них, не включать и не выключать электроприборы, выйти на улицу и вызвать аварийную службу по телефону 04 или 104.