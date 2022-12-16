«Рязаньгоргаз» дал пять советов, как избежать проблем с газом

Если утечка газа все-таки произошла, нужно открыть окна, выключить газовые приборы и перекрыть краны на них, не включать и не выключать электроприборы, выйти на улицу и вызвать аварийную службу по телефону 04 или 104.