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Семья мобилизованного рязанца получила обещанные выплаты после публикации РЗН. инфо
Супруга мужчины рассказала, что после освещения проблемы, с ней связался зам начальника полкового гарнизона в Сельцах.

Семья мобилизованного рязанца получила обещанные федеральные выплаты, после публикации материала РЗН.инфо. Об этом сообщила супруга мужчины Светлана.

Женщина рассказала, что после освещения проблемы, с ней связался зам начальника полкового гарнизона в Сельцах.

«Он позвонил в тот же день, как вышел материал. Еще раз уточнил паспортные данные мужа, затем перезвонил и сообщил, что найдена ошибка и за несколько дней ее исправят. Пообещал, что выплаты обязательно перечислят», — пояснила рязанка.

Собеседница отметила, что через несколько дней ей пришла обещанная сумма.

Напомним, семья мобилизованного с октября текущего года не могла получить положенные им федеральные выплаты. Супруга рязанца неоднократно обращалась в воинскую часть, в управление финансового обеспечения Минобороны и воинскую прокуратуру, однако результата не было.