Песков назвал чушью заявление о том, что Путин приказал Кадырову ликвидировать Зеленского
Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала статью, где дала такую информацию со ссылкой на данные украинской разведки.
Песков назвал чушью заявление о том, что Путин приказал Кадырову ликвидировать Зеленского. Об этом пресс-секретарь президента сказал
В пятницу, 16 декабря, газета The Wall Street Journal опубликовала статью, где сообщила эту информацию, ссылаясь на источники в украинской разведке. По данным WSJ, в начале спецоперации президент России Владимир Путин якобы поручил главе Чечни Рамзану Кадырову ликвидировать президент Украины Владимира Зеленского и занять правительственные здания в Киеве.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на приводимые в статье утверждения ответил: «Это полная чушь».