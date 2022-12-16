Песков назвал чушью заявление о том, что Путин приказал Кадырову ликвидировать Зеленского

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала статью, где дала такую информацию со ссылкой на данные украинской разведки.

Песков назвал чушью заявление о том, что Путин приказал Кадырову ликвидировать Зеленского. Об этом пресс-секретарь президента сказал ТАСС .

В пятницу, 16 декабря, газета The Wall Street Journal опубликовала статью, где сообщила эту информацию, ссылаясь на источники в украинской разведке. По данным WSJ, в начале спецоперации президент России Владимир Путин якобы поручил главе Чечни Рамзану Кадырову ликвидировать президент Украины Владимира Зеленского и занять правительственные здания в Киеве.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на приводимые в статье утверждения ответил: «Это полная чушь».