Опубликована новая карта избирательных округов Рязани

Опубликована новая карта избирательных округов Рязани. Документ официально разместили в пятницу, 16 декабря.

Накануне на заседании гордумы депутаты приняли решение об утверждении новой схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Рязанской городской Думы. Необходимость связана с появлением новых многоквартирных домов и изменением числа избирателей в округах (количество людей в разных округах стало не пропорциональным). Документ утвержден на 10 лет.

Напомним, в 2023 году состоятся очередные выборы в гордуму.