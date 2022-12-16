Новую группу мобилизованных из Сельцев отправили в зону СВО

Новую группу мобилизованных рязанцев отправили в зону СВО. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщила «Новая Газета».

Очередную группу мобилизованных отправили накануне в четверг, 15 декабря. В честь этого на плацу учебного центра в Сельцах прошел торжественный митинг. На нем присутствовал губернатор Павел Малков.

«Ветра нет, по-зимнему тепло. Идет мягкий и пушистый снег. Он укрывает все вокруг — сам плац, окружающие сосны и постройки, снег ложится на форму стоящих людей. Над строем разносятся аккорды гимна России, и следом молитва православного батюшки», — говорится на страницах главы региона в соцсетях.

Уточняется, что мобилизованных из центра в Сельцах отправляют уже в четвертый раз.