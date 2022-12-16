Никитин показал кадры с реконструкции Торгового городка

Фотографии он опубликовал в своем Telegram-канале.

Опубликованы кадры с реконструкции Торгового городка. Фото в пятницу, 16 декабря, опубликовал зампред регионального правительства Артем Никитин в своем Telegram-канале.

«Сегодня провел совещание в Торговом городке с подрядчиками и собственниками зданий. Немного позже расскажу про результаты. А пока поделюсь фотографиями этого уникального места, которое уже совсем скоро станет еще и уютным, благоустроенным и красивым», — написал Никитин.

Напомним, ранее возрождение Торгового городка назвали ревалоризацией и рассказали, что пространство станет резиденцией брендов и центром притяжения для горожан и туристов.

Материал о том, как сейчас выглядит туристический пешеходный маршрут длиной более 10 километров, объединяющий ЦПКиО, Лыбедский бульвар, кремль, набережную Трубежа, Торговый городок и Лесопарк, читайте в разделе «Публикации».