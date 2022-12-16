Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 17-18 декабря

В Рязани начинаются новогодние представления для детей, на сцене филармонии покажут спектакль «Tout paye, или Все оплачено», а в клубе FREEDOM выступит московская power-metal группа «Харизма».

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В Рязани начинаются новогодние мероприятия. 17 и 18 декабря театр кукол ждет маленьких рязанцев и их родителей на новогоднее представление «По щучьему велению», в театре драмы покажут спектакль «Дед Мороз и серый волк», а в музыкальном театре состоится премьера мюзикла «Колдовство ледяного озера».

17 декабря в концертном зале рязанской филармонии состоится концерт «Юные виртуозы Рязани», в котором примут участие победители международных, всероссийских, областных, городских конкурсов и фестивалей.

18 декабря на сцене филармонии покажут спектакль «Tout paye, или Все оплачено». Его поставил на сцене «Московского Театра «Ленком» эстонский режиссер Эльмо Нюганен, и все эти годы спектакль идет с неизменными аншлагами.

На сцене клуба FREEDOM Concert Hall выступит московская power-metal группа «Харизма». Большой сольный концерт пройдет в рамках тура «Варяги».

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