Депутат Госдумы назвал приговор сыну рязанского экс-вице-губернатора слишком мягким

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что приговор сыну экс-вице-губернатора слишком мягкий. Пост об этом в четверг, 15 декабря, он опубликовал в своем Telegram-канале.

Ранее депутат обращался в прокуратуру и суд по этому делу. До этого органы не начинали рассмотрение и переносили его 16 раз. Также следствие трижды прекращало уголовное дело, после чего Хинштейн обращался в Генпрокуратуру.

«Только после этого дело было передано из полиции в Следственный комитет и дошло до суда. Вся причина, полагаю, в фигуре лихача-убийцы. Конечно, 2,5 года колонии-поселения — слишком мягкая цена за детскую жизнь. Но это точно лучше, чем уход обнаглевшего „мажора“ (он даже не признал своей вины!) от какой-либо ответственности. Уверен: не вмешайся я — дело затянули бы до истечения сроков давности. Рад, что в очередной раз сумел помочь торжеству справедливости!» — написал Хинштейн.