Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 16
-2°
Сбт, 17
Вск, 18
ЦБ USD 64.61 0.31 17/12
ЦБ EUR 68.78 0.33 17/12
Нал. USD 66.85 / 67.8 16/12 15:00
Нал. EUR 70.11 / 71.9 16/12 14:40
Новости
Мобилизация
Публикации
Везет на новинки: 7 новых книг, которые стоит прочитать
Под занавес 2022-го вышло немало многообещающих книжных...
14 декабря 13:40
1 579
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 15:51
16 266
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
7 318
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
12 808
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Банк России сохранил ключевую ставку в 7,5%

Банк России сохранил ключевую ставку в 7,5%. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Решение принял совет директоров в пятницу, 16 декабря. В ЦБ отметили умеренный темп прироста цен, сдержанный потребительский спрос и сохранение на повышенном уровне инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

По прогнозу Центробанка в 2023 году годовая инфляция снизится до 5-7%, а к 2024 году вернется к 4%.

Следующее заседание совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 февраля 2023 года.