Банк России сохранил ключевую ставку в 7,5%

Банк России сохранил ключевую ставку в 7,5%. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Решение принял совет директоров в пятницу, 16 декабря. В ЦБ отметили умеренный темп прироста цен, сдержанный потребительский спрос и сохранение на повышенном уровне инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

По прогнозу Центробанка в 2023 году годовая инфляция снизится до 5-7%, а к 2024 году вернется к 4%.

Следующее заседание совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 февраля 2023 года.