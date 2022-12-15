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Военные эксперты предупредили о возможности ударов ВСУ по России в новогоднюю ночь
Возможная атака инфраструктуры европейской части России в новогоднюю ночь станет полноценным ответом на российские ракетные удары по украинской инфраструктуре.

Военные эксперты предупредили о возможности ударов ВСУ по России в новогоднюю ночь. Об этом пишет «МК».

Владислав Шурыгин, военный эксперт, член «Изборского клуба», заявил, что в настоящее время ВСУ накапливает дроны с дальностью полета в 800 километров для атаки российской территории. Речь идет о барражирующих боеприпасах с дальностью от 100 до 800 километров и мощностью от 10 до 70 килограммов. По словам Шурыгина, их производят на территории одной из стран Восточной Европы с использованием «агрегатов американского и европейского производства».

Ссылаясь на слова редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, эксперт отметил, что выбирать цели Украине помогают Великобритания и США.

Шурыгин подчеркнул, что возможная атака инфраструктуры европейской части России в новогоднюю ночь станет полноценным ответом на российские ракетные удары по украинской инфраструктуре.

Еще дин военный эксперт Алексей Леонков также не исключил, что Украина может нанести удар в новогоднюю ночь. Он отметил, что цели для России могут стать болезненными.

«Они, конечно, попытаются найти такие цели, которые бы имели оглушительный медийный успех и которые бы очень больно били бы по имиджу России, ее армии и ПВО. Поэтому понятно, что в выборе целей, передачи координат целей Украине помогают Великобритания и США. Ведь все подобные теракты тщательно готовятся: прорабатывается сама операция, выбирается место, время. Поэтому нужно понимать, что испортить праздник или сделать что-то еще Украина вполне может. Потому что ей сейчас нужна медийность», — сказал Леонков.

По мнению эксперта, после этого информация поступит в российские соцсети для того, чтобы «раскачать внутреннюю панику».