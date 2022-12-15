Во Владивостоке мужчина упал на улице и умер

Инцидент произошел около общежития колледжа на проспекте Столетия Владивостока около дома № 20-а.

Во Владивостоке мужчина упал на улице и умер. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав Приморского края.

Инцидент произошел около общежития колледжа на проспекте Столетия Владивостока около дома № 20-а. Момент попал на видео. На кадрах видно, что мужчина падает на землю, после этого мимо него проходят люди, но не подходят к нему.

Сообщается, что мужчина пролежал около получаса, а скорую помощь вызвал студент колледжа. Мужчину спасти не удалось, он умер до приезда медиков.

Фото telegram-канал Svodka25