В ярославском колледже 17-летний студент умер во время занятий

В Ярославле скончался 17-летний студент. Об этом сообщил портал «Pro город 76».

Трагедия случилась в четверг, 15 декабря, в колледже индустрии и питания. Как сообщают следователи, молодой человек пришел на занятие в колледж. Спустя некоторое время ему стало плохо. На место приехала скорая, но спасти студента не удалось.

Также известно, что 17-летний молодой человек имел хроническое заболевание. По некоторым данным, у него был порок сердца.

На месте работают следователи. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, чтобы определить точную причину смерти мальчика, опрашиваются сотрудники и студенты колледжа, а также близкие подростка.