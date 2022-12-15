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В Шацком районе «Шевроле» вылетел в кювет

В Шацком районе легковушка вылетела в кювет. Об этом сообщило ИД «Пресса» со ссылкой на сотрудников отдела ГИБДД Шацкой полиции.

Авария случилась в среду, 14 декабря, на 15-м километре автодороги «Шацк-Касимов». Там 51-летний житель Сасова ехал на Chevrolet Lacetti из Шацка и на большой скорости въехал на обледенелый участок трассы. Машу занесло и выкинуло в кювет.

Водитель не пострадал, автомобиль получил технические повреждения.

По факту ДТП проводится проверка.