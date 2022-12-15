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В Рязанской области расширят систему долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми
Система долговременного ухода внедряется в регионе с 2018 года.

В среду, 14 декабря, на заседании рязанской облдумы утвердили изменения в региональный закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан на территории Рязанской области».

Изменения направлены на совершенствование системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках реализации в регионе пилотного проекта по внедрению и расширению такой помощи нуждающимся в ней людям.

Согласно документу, вместо услуги «сиделка» установлен социальный пакет, включающий 50 уходовых услуг, разработанных в соответствии с утвержденной Минтруда Р. Ф. типовой моделью.

Министр труда и социальной защиты населения Наталья Суворова рассказала, что система долговременного ухода внедряется в регионе с 2018 года. Рязанская область вошла в пилотную пятерку, где расширяется система долговременного ухода.

«Планируется охватить более 4 500 человек. Получатель и его родственники будут понимать, на какую именно помощь они смогут рассчитывать. Кроме того, появляется возможность официального трудоустройства родственников в качестве помощника по уходу», — сказала Суворова.

Также расширят региональный перечень соцуслуг — в случае прохождения реабилитации детей в центре «Сосновый бор» бесплатные социальные услуги предоставят и их родителям.

Помимо этого появится дополнительная льгота для самих социальных работников — право бесплатного проезда на транспорте общего пользования специалистам по социальной работе и психологам организаций социального обслуживания Рязанской области, чья деятельность связана с разъездами.