В Рязани симфонический оркестр исполнит саундтреки из «Властелина колец»

В Рязани симфонический оркестр исполнит саундтреки из «Властелина колец». Также музыкальные виртуозы исполнят лучшие саундтреки последних десятилетий.

«Джон Толкин подарил миру великий эпос, а гениальный Говард Шор создал целую симфонию к знаменитому фильму о Средиземье. Три Оскара и три премии Грэмми за столь шедевральную музыку поставили его в один ряд с величайшими композиторами человечества. Эльфы, гномы, хоббиты и другие персонажи волшебного мира наконец получили свою симфонию, которую вы услышите совсем скоро. Sonorus это не просто заклинание. Теперь это камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории, а также лучшие саундтреки последних десятилетий. Полный набор струнных, деревянных и медных духовых максимально близко передадут атмосферу больших симфонических составов. На их концерты ходят целыми семьями — идеальный повод провести вечер под лучшие произведения человечества», — говорится в релизе.

Мероприятие состоится 21 января в 18.00 в рязанском МКЦ.

Билеты можно купить в кассах города или онлайн: https://rzn.kassy.ru/events/koncerty-i-shou/2-3584/hall/?t=1671095245

Ограничение по возрасту 12+