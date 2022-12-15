В российских больницах начнут бесплатно тестировать людей на грипп при наличии симптомов

В российских больницах начнут бесплатно тестировать людей на грипп при наличии симптомов. Соответствующее постановление в четверг, 15 декабря, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь в российских больницах и поликлиниках будут бесплатно тестировать на вирус гриппа и другие респираторные инфекции в рамках программы ОМС.

Меру ввели из-за роста заболеваемости гриппом. Тестирование позволит оперативно выявлять у пациентов конкретный тип инфекции и назначать соответствующее лечение. Тест на грипп и ОРВИ можно делать одновременно с ПЦР-тестом на коронавирус при наличии показаний, подчеркнули в правительстве.