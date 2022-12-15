В Роспотребнадзоре высказались о необходимости ограничений из-за гриппа

Ранее президент Владимир Путин сообщал, что в России растет заболеваемость ОРВИ и гриппом каждую неделю.

В Роспотребнадзоре заявили, что ограничения из-за гриппа на федеральном уровне не нужны. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.

По словам Поповой, такие ограничения на федеральном уровне никогда не вводились и нет необходимости их вводить. Она уточнила, что соответствующие полномочия есть у регионов.

Ранее президент Владимир Путин сообщал, что в России растет заболеваемость ОРВИ и гриппом каждую неделю.

В Санкт-Петербурге введут масочный режим из-за осложнения эпидемической ситуации, а в российских больницах начнут бесплатно тестировать людей на грипп при наличии симптомов.