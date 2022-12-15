В Михайловском районе легковушка столкнулась с автобусом, пострадала 19-летняя девушка
Авария произошла в среду, 14 декабря, в 09:15 на 213 километре трассы Р-22 «Каспий».
В Михайловском районе легковушка столкнулась с автобусом, пострадала 19-летняя девушка. Об этом
Авария произошла в среду, 14 декабря, в 09:15 на 213 километре трассы Р-22 «Каспий».
22-летний житель Тамбова за рулем Chevrolet Lanos не справился с управлением и столкнулся с автобусом MAN, которым управлял 43-летний астраханец.
В ДТП пострадала 19-летняя пассажирка легковушки. Ей оказали медпомощь.
Проводится проверка.