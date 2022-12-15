В Кремле отреагировали на возможную «отставку» Лаврова

Информация ранее появилась в нескольких Telegram-каналах.

В Кремле отреагировали на возможную «отставку» Лаврова. Об этом пишет РИА Новости .

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слухами информацию об отставке министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Традиционно я вам отвечу — относитесь соответствующим образом к таким слухам», — сказал Песков журналистам.

Ранее в Telegram-каналах появилась инфомрация о обсуждении кандидатов на пост главы МИД на случай возможной отставки главы ведомства Сергея Лаврова.