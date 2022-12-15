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В Касимове 22-летняя женщина с наркозависимостью украла у знакомых золотую икону
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.

В Касимове 22-летняя женщина с наркозависимостью украла у знакомых золотую икону. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратилась 45-летняя местная жительница и рассказала, что у нее из квартиры пропала золотая нательная икона. Оперативники не нашли в помещении следы взлома и решили, что икону украл кто-то из родственников или гостей.

Местные жители рассказали, что икону, похожую на пропавшую, недавно пыталась продать 22-летняя девушка. Она также подходила по описанию внешности к тем, кто навещал сына хозяйки квартиры. Злоумышленницу задержали. Выяснилось, что ранее она уже была судима за незаконный оборот наркотиков.

По предварительной информации, жительница Касимова недавно снова пристрастилась к употреблению синтетических наркотиков и ей нужны были деньги на приобретение вещества. Будучи в гостях у приятеля, девушка увидела на тумбочке золотую икону, забрала ее и чуть позже покинула квартиру. Затем она пыталась продать добычу случайным знакомым.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.