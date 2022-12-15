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Студенты Рязанской области бьют рекорды по интернет-трафику
Цифры представили аналитики МегаФона, изучив обезличенную статистику по абонентам.

Молодые рязанцы за год удвоили объемы использованных данных в сети. Сейчас они в среднем прокачивают 31 ГБ в месяц, что равно 60 прослушанным аудиокнигам. Для сравнения на поколение на 10-15 лет старше приходится 20 ГБ, а на пенсионеров — 5 Г. Б. Цифры представили аналитики МегаФона, изучив обезличенную статистику по абонентам.

Клиентам оператора студенческого возраста суммарно необходимо в месяц более 150 ТБ — вес почти 700 фильмов в разрешении для городских кинотеатров. Большую часть используют юноши — их доля составляет 65%. По времени они также находятся онлайн на 5% дольше.

При этом первокурсники и выпускники на 15% активнее в интернете, чем студенты среднего звена. По-видимому, первые чаще общаются с близкими и друзьями из других городов и сел, а вторые вовсю ищут информацию для будущего диплома. По количеству телефонных звонков ситуация похожая — здесь также впереди старшие и младшие. Самые продолжительные разговоры ведут молодые люди из Рязани, Касимова и Рыбного. Среди малых населенных пунктов лидируют Кузьминское, Сапожок и Морозовы Борки.

При такой погруженности в интернет-жизнь юные рязанцы выбирают смартфоны, поддерживающие последние стандарты связи. В тройку их любимых брендов входят Samsung, Xiaomi и Apple, а наиболее востребованными моделями по итогам года стали Samsung Galaxy A12, Apple iPhone 11 и Xiaomi Redmi 9C NFC.

«Всемирная сеть для молодежи — это одновременно пространство для учебы, творчества и развлечений. Неудивительно, что объемы трафика показали двукратный рост. Мы со своей стороны поддерживаем учащихся средне-специальных и высших учебных заведений и предоставляем им особые условия на тарифы. Также наши технические специалисты учитывают потребности студентов при развитии инфраструктуры. Например, в ходе последнего этапа работ ускорили интернет вблизи Рязанского государственного технологического колледжа», — сообщает директор МегаФона в Рязанской области Ольга Лукина.

За последние месяцы инженеры оператора увеличили зону покрытия LTE в столице региона. Улучшение качества голосовой связи и скорости мобильного интернета почувствовали жители улиц 9-я Линия, Шевченко, Ленинского Комсомола, Вокзальной и других.