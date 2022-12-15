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Рязанские хирурги вытащили осколок из головы участника спецоперации

Рязанские хирурги спасли бойца из СВО, у которого в голове застрял осколок. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Мужчина получил слепое ранение в шею во время танковой атаки. Тогда он почувствовал только сильный удар в район затылка, а очнулся уже в госпитале. Оттуда мужчину эвакуировали в Рязань. Хирурги рязанской ОКБ обследовали участника спецоперации и выяснили, что металлический осколок прошел сквозь шею, повредил позвоночную артерию сзади и застрял в мягких тканях в области затылка. Мужчина мог умереть сразу от потери крови, но в месте ранения образовалась гематома, которая и остановила кровотечение.

Тогда рязанские врачи решили лечить пациента поэтапно. Сначала ввели спирали в позвоночную артерию, которыми перекрыли поврежденный сосуд, чтобы предотвратить кровотечение. Затем сосудистые хирурги извлекли осколок и зашили место повреждения. «Лучшая поддержка, которую могут оказать врачи нашим бойцам — это качественная медицинская помощь. Операция, выполненная в Областной клинической больнице — пример такой грамотной и слаженной работы специалистов. В этом случае хорошо сработали медицинские работники на каждом этапе: в госпитале в зоне СВО приняли верное решение — эвакуировать в клинику для специализированной помощи, в нашей больнице применили все возможности оборудования, грамотно выстроили план лечения и профессионально выполнили каждый его этап, — отметил главный врач ОКБ Андрей Карпунин.

Мужчину уже выписали. Его отправили к родным в Ленинградскую область. После полной реабилитации мужчина планирует вновь отправиться в зону СВО.