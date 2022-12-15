Рязанские депутаты дали полномочия органам государственной власти распоряжаться земельными участками

Рязанская облдума приняла закон, направленный на повышение инвестиционной привлекательности региона. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщила пресс-служба регионального парламента.
Речь идет о законе, который касается перераспределения отдельных полномочий в области земельных отношений. Документ разработан в целях организации комплексного управления свободными земельными ресурсами в интересах региона, повышения эффективности использования земель, а также реализации приоритетов, установленных в Стратегии социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года.
Ранее земельными участками, права на которые не разграничены, могли распоряжаться органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и городских поселений. Теперь, благодаря новому закону, ряд полномочий перейдет на уровень органов государственной власти Рязанской области.
По мнению парламентариев, закон улучшит инвестиционную привлекательность региона, сократит сроки предоставления (на торгах и без торгов) земельных участков для реализации инвестиционных проектов, а также позволит размещать объекты регионального значения. При этом доходы от вовлечения в экономический оборот таких земельных участков по-прежнему будут поступать в бюджеты муниципальных образований.