Рязанские депутаты дали полномочия органам государственной власти распоряжаться земельными участками

По мнению парламентариев, закон позволит улучшить инвестиционную привлекательность региона.

Рязанская облдума приняла закон, направленный на повышение инвестиционной привлекательности региона. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Речь идет о законе, который касается перераспределения отдельных полномочий в области земельных отношений. Документ разработан в целях организации комплексного управления свободными земельными ресурсами в интересах региона, повышения эффективности использования земель, а также реализации приоритетов, установленных в Стратегии социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года.

Ранее земельными участками, права на которые не разграничены, могли распоряжаться органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и городских поселений. Теперь, благодаря новому закону, ряд полномочий перейдет на уровень органов государственной власти Рязанской области.

По мнению парламентариев, закон улучшит инвестиционную привлекательность региона, сократит сроки предоставления (на торгах и без торгов) земельных участков для реализации инвестиционных проектов, а также позволит размещать объекты регионального значения. При этом доходы от вовлечения в экономический оборот таких земельных участков по-прежнему будут поступать в бюджеты муниципальных образований.