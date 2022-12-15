Рязанцев попросили не парковаться у вокзала «Рязань-2»

Парковку временно запретили для обеспечения безопасности дорожного движения.

Рязанцев попросили не парковаться у вокзала «Рязань-2». Об этом сообщили на сайте мэрии.

С 00:00 четверга, 15 декабря, до 10:00 пятницы, 16 декабря, жителей Рязани попросили не парковать личные автомобили на улице Вокзальной от пересечения с Первомайским проспектом до пересечения с улицей Чкалова, в районе площади Дмитрова и территории Товарного двора.

Парковку временно запретили для обеспечения безопасности дорожного движения. Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута.