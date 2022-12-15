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Politico: НАТО и ЕС могут выступить с призывом к России покинуть Украину
По информации издания, работа над документом велась больше года, но его обнародование затягивалось из-за конфликта между Турцией и Кипром.

НАТО и ЕС могут выступить с призывом к России покинуть Украину. Об этом пишет RT со ссылкой на американское издание Politico.

По информации издания, работа над документом велась больше года, но его обнародование затягивалось из-за конфликта между Турцией и Кипром.

Дипломаты сообщили Politico, что документ могут опубликовать на следующей неделе или в начале 2023 года. В нем Россию призовут вывести войска с территории Украины.