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Никитин: для Рязанской области одинаково значимы любые инвестиционные инициативы
В четверг, 15 декабря, в Рязани прошел деловой форум «Новые вызовы. Формула бизнеса», организованный Ассоциацией работодателей Рязанской области.

В четверг, 15 декабря, в Рязани прошел деловой форум «Новые вызовы. Формула бизнеса», организованный Ассоциацией работодателей Рязанской области. В нем принял участие зампред областного правительства Артем Никитин.

Участники встречи обсудили тренды современной экономики и перспективы интенсификации ее развития за счет мер государственной поддержки, создания оптимальных условий, прежде всего, для развития бизнеса.

«Современная экономика — экономика инвестиционная, — подчеркнул Артем Никитин. — Для нас одинаково значимы любые инвестиционные инициативы. И к многомиллиардной и миллионной отношение будет одинаковым. Максимально клиентоориентированным и сервисным, чтобы все потенциальные инвесторы, приходя в регион, принимали решение стать действующими».

По его словам, в 2022 году подтвердилась положительная динамика инвестиционной активности бизнеса на территории Рязанской области. С января этого года «Корпорация развития» заключила 24 соглашения на общую сумму около 70 млрд рублей, в том числе о запуске новых инвестпроектов на площадке индустриального парка «Рязанский». При этом шесть из девяти резидентов — рязанские предприятия, которые вышли на расширение действующего или строительство нового производства.

«Наши региональные предприятия активно развиваются, запускают новые производства. Это говорит о том, что все эти годы эффективно работала цепочка мер поддержки, которая помогала выстраивать системную работу, — поделился Артем Никитин. — Условия, которые созданы на площадке парка „Рязанский“, и в целом в регионе, по преференциям, действительно, гораздо лучше наших конкурентов в центральной России».

Зампред отметил повышение удовлетворенности инвесторов по прохождению процедур и получению услуг. По его оценке, «прирастать новыми инвестпроектами нам удается благодаря командности всех задействованных ведомств, «Корпорации развития» и ресурсоснабжающих организаций. «Мы активно работаем над тем, чтобы бизнес не ждал, а регион не терял инвесторов, новые рабочие места», — заключил Артем Никитин, подчеркнув, что работа над оптимизацией всех процессов в регионе будет продолжена.