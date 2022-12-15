Недалеко от Новомичуринска перевернулась фура, избежав столкновения с легковушкой

Под Новомичуринском произошло ДТП. Подробности в четверг, 15 декабря, привело ИД «Пресса».

Авария случилась накануне в среду, 14 декабря, около 16 часов на 70-м километре трассы «Рязань — Скопин». Там фура Mercedes-Benz пыталась уйти от столкновения с легковым автомобилем и вылетела в кювет с последующим опрокидыванием.

«Я ехал из Чаплыгина в Рязань, — рассказал водитель Mercedes-Benz. — Недалеко от поворота на Новомичуринск встречную легковушку, она собиралась повернуть на Новомичуринск, но машину занесло и начало крутить на дороге. Чтобы не задеть ее, я свернул на обочину. Но от удара сам оказался в кювете, на боку. Не пострадал. Сам я из Костромы, работаю на частника».

Владельцем легковушки Daewoo Nexia оказался житель села Гремяки Пронского района. В автомобиле был еще мужчина-пассажир. Оба не пострадали.

Прибытия сотрудников ГАИ все трое ждали в автомобиле Daewoo Nexia.