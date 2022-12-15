Министр обороны Украины Резников анонсировал зимнее наступление ВСУ

Глава Минобороны пояснил, что украинской армии нужно взять паузу, «пока земля станет менее сырой».

Министр обороны Украины Резников анонсировал зимнее наступление ВСУ. Об этом глава Миобороны Алексей Резников рассказал журналисту Newsweek, пишет « МК ».

Резников отметил, что ВСУ не планируют останавливаться, у Киева имеются запасы зимнего обмундирования в три раза превышающие допустимый уровень. Глава Минобороны пояснил, что украинской армии нужно взять паузу, «пока земля станет менее сырой».

Вместе с этим сообщается, что скорость контрнаступления ВСУ будет зависеть от поставок западного оружия.