Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
-5°
Птн, 16
-2°
Сбт, 17
ЦБ USD 64.3 0.94 16/12
ЦБ EUR 68.45 1 16/12
Нал. USD 66.52 / 67.4 15/12 17:50
Нал. EUR 70.36 / 71.8 15/12 17:50
Новости
Мобилизация
Публикации
Везет на новинки: 7 новых книг, которые стоит прочитать
Под занавес 2022-го вышло немало многообещающих книжных...
Вчера 13:40
1 038
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 15:51
15 693
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
6 828
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
12 267
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Министр обороны Украины Резников анонсировал зимнее наступление ВСУ
Глава Минобороны пояснил, что украинской армии нужно взять паузу, «пока земля станет менее сырой».

Министр обороны Украины Резников анонсировал зимнее наступление ВСУ. Об этом глава Миобороны Алексей Резников рассказал журналисту Newsweek, пишет «МК».

Резников отметил, что ВСУ не планируют останавливаться, у Киева имеются запасы зимнего обмундирования в три раза превышающие допустимый уровень. Глава Минобороны пояснил, что украинской армии нужно взять паузу, «пока земля станет менее сырой».

Вместе с этим сообщается, что скорость контрнаступления ВСУ будет зависеть от поставок западного оружия.