В Совфеде предложили ограничить удаленную работу для уехавших россиян

В Минцифры не поддержали данное решение.

В Совфеде предложили ограничить удаленную работу для уехавших россиян. Об этом пишет «Газета.ру».

Глава комитета Совфеда по законодательству Андрей Клишас сообщил, что в Госдуму планируется внести законопроект об ограничении удаленной работы из-за границы для россиян. Речь идет о чиновниках, работниках транспортных отраслей и сотрудниках из сферы информационной безопасности.

В Минцифры не поддержали данное решение. В ведомстве сообщили, что такой запрет может привести к снижению темпов развития цифровых платформ, а решение по формату работы для сотрудников должны принимать сами компании. Вместе с этим компании должны проанализировать риски удаленной работы и обеспечить информационную безопасность.

Также в ведомстве сообщили, что считают невозможным удаленную работу разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем. Требование предлагается включать в госконтракты.

Ранее Андрей Клишас рассказал, что для россиян, которые уехали из страны с началом частичной мобилизации, могут разработать меры, которые сделают их нахождение за границей «менее комфортными».