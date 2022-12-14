Законопроект о занятости от ЕР предполагает введение мер поддержки работодателей

«Единая Россия» и Минтруда подготовили законопроект о занятости. Как сообщает сайт партии «Единая Россия», он направлен на профилактику безработицы и дает возможность доступа к услугам в сфере занятости для новых категорий граждан. В частности, это коснется не только безработных, но и тех, кто трудоустроен и ищет новую работу, или находится под риском увольнения.

«Единая Россия» и Минтруда подготовили законопроект о занятости. Как сообщает сайт партии «Единая Россия», он направлен на профилактику безработицы и дает возможность доступа к услугам в сфере занятости для новых категорий граждан. В частности, это коснется не только безработных, но и тех, кто трудоустроен и ищет новую работу, или находится под риском увольнения.

Обсуждение соответствующего законопроекта провел председатель «Единой России» Дмитрий Медведев с представителями профильных министерств, федерации независимых профсоюзов России, Российского союза промышленников и предпринимателей, новых регионов.

Медведев заявил, что служба занятости в настоящее время помогает не только безработным, но и тем, кто хочет найти более интересную или высокооплачиваемую работу. Соответственно, новое законодательство направлено как на само понятие занятости, так и на понятие платформенности занятости, трудовой мобильности, помощи в открытии собственного дела, оплаты общественных работ. Отдельно Медведев партии предложил предусмотреть гарантии трудовых прав жителей новых территорий и мобилизованных граждан.

Новое законодательство коснется в том числе и новых территорий.

«При работе над законодательством в сфере занятости необходимо в полном объеме защитить права жителей новых территорий. Подумать над гарантиями мобилизованным гражданам и решением ряда других проблем, которые существуют. Также мы запустили в пяти регионах проект «Моя карьера с «Единой Россией». Он оказался востребованным и реализуется с Минтруда. Прошу особое внимание уделить участникам СВО, членам их семей и другим категориям, которые нуждаются в нашей поддержке», — сказал Дмитрий Медведев.

Координатор направления «Хорошая работа — достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев добавил, что документ отвечает целям народной программы партии и современным тенденциям на рынке труда. Он рассказал о новеллах законопроекта : что появляется новая категория — работники, находящиеся под риском увольнения, предусматривается ряд мер, направленных на обеспечение их временной занятости, иные формы поддержки, а также меры поддержки работодателей, которые находятся в кризисной ситуации, но стремятся к сохранению рабочих мест.

Исаев подчеркнул, что отдельное внимание уделено трудоустройству молодежи и молодых специалистов. При этом теперь услугу можно получить не только по месту регистрации, но и по месту фактического проживания. А те, у кого ранее был свой бизнес, теперь смогут получать максимальный размер пособия по безработице.

Отдельно депутат остановился на регулировании деятельности самозанятых и платформенной занятости. Эти направления вынесут в отдельные законопроекты . Идею поддержали Дмитрий Медведев, Минтруда, Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей.

Также в закон о занятости могут войти положения о мерах поддержки работодателей, которые трудоустраивают членов семей мобилизованных, и непосредственной поддержке таких семей. Одной из мер может стать социальный контракт без определения критерия нуждаемости.

В конце обсуждения Дмитрий Медведев подчеркнул, что законопроект можно готовить к рассмотрению.

«Изменить отдельные его положения и готовиться к тому, чтобы рассматривать на весенней сессии Госдумы», — сказал он.