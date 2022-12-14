Мобилизованные могут получить отпуск на Новый год

Отдых могут предоставить воинско-учетным специальностям.

Вице-губернатор Ханты-Мансийского округа Александр Тиртока заявил, что мобилизованные из ХМАО, которые проходят боевое слаживание в учебных центрах, могут получить отпуск на Новый год. Об этом сообщил Ura.ru .

«Не исключено это принятие решения командованием, согласованное, по всей видимости, с Центральным военным округом», — отметил чиновник.

Он добавил, что «на 100% всех, конечно, не отпустят». Отдых могут предоставить воинско-учетным специальностям.

Вице-губернатор уточнил, что решение примет генштаб Минобороны России. Планы командования относительно передислокации и занятости личного состава на будущее не подлежат разглашению.

Ротный югорских мобилизованных с позывным «Балу», который проходит подготовку в одном из учебных центров, также рассказал, что сейчас отпуска получили только участники боевых действий.

«Остальные все здесь. Готовимся, работаем», — добавил он.