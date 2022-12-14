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В Спасском районе водитель сбил 17-летнего подростка и скрылся
Пострадавший выжил и лечится в Детской областной клинической больнице.

В Спасском районе сбили 17-летнего подростка. Подробности в среду, 14 декабря, привело ИД «Пресса».

Авария случилась в пятницу, 9 декабря, примерно в 19.40 на улице Циолковского в селе Ижевское Спасского района. Тогда 17-летний юноша и его 12-летний брат шли вдоль дороги домой, когда на них наехала машина. Автомобиль сбил старшего брата. Водитель скрылся с места ДТП, а свидетель наезда не запомнил ни марку, ни номер автомобиля. Юношу с травмами доставили в Детскую областную клиническую больницу.

Мужчину задержали спустя четыре дня. Виновником ДТП оказался 51-летний местный житель. Выяснилось, что после ДТП мужчина спрятал машину в своем гараже, а позже уехал на ней в Касимов на работу. Позже он отдал автомобиль в автосервис на ремонт, но последствия аварии устранить не успели.

Его задержали сотрудники ГИБДД ОМВД России по Спасскому району.

Мужчину задержали до суда.