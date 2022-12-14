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В Шацком районе в двух школах объявили карантин из-за высокого эпидпорога

В Шацком районе в двух школах объявили карантин из-за высокого эпидпорога. Об этом в среду, 14 декабря, сообщило ИД «Пресса» со ссылкой на начальника управления образования района Екатерину Осину.

По ее словам, речь идет о Шацкой средней школе и Чернослободской основной школе.

«Причина карантина — превышение эпидемиологического порога вирусных заболеваний. Очаг заболеваний — Шацкая средняя школа. Здесь болеют и ученики и учителя. В связи с высоким эпидпорогом, на дистанционное обучение никто не перешел. В Чернослободской основной школе на карантин закрыли четыре класса», — сказала Осина.

Директор Шацкой средней школы Ирина Скормилина добавила, что в учебном заведении болеют более 50-60% учеников. Из симптомов: высокая температура, насморк и кашель. Учреждение закрыли, но на дистанционное обучение не перевели.

В то же время в Чернослободской основной школе, по словам заместителя директора Веры Ликучевой, карантин ввели лишь в четырех классах: в первом и втором «а», четвертом и шестом «б».

«В каждом классе работают рециркуляторы, проводятся дезинфекция и проветривание. Ежедневно измеряют температуру у учеников, всюду стоят антисептики», — добавила она.