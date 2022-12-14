В рязанскую больницу поставляли некачественное молоко

В Рязани в лечебное учреждение поставляли некачественное молоко. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Специалисты надзорного органа взяли пробы молока ультрапастеризованного производства ОАО Маслосырзавод «Славянский» (Краснодарский край), поставленного по государственному контракту обществом с ограниченной ответственностью «Масленица» (Московская область).
В продукции обнаружили недопустимые по составу жиры растительного происхождения. Также производитель снизил пищевую ценность молока.
За нарушение в отношении Маслосырзавод «Славянский» было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.43 КоАП РФ, которое направили в суд.
Решением Арбитражного суда Краснодарского края предприятие оштрафовали на 100 тысяч рублей. Сумму в полном объеме оплатили в федеральный бюджет.