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В рязанскую больницу поставляли некачественное молоко
В продукции обнаружили недопустимые по составу жиры растительного происхождения.

В Рязани в лечебное учреждение поставляли некачественное молоко. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты надзорного органа взяли пробы молока ультрапастеризованного производства ОАО Маслосырзавод «Славянский» (Краснодарский край), поставленного по государственному контракту обществом с ограниченной ответственностью «Масленица» (Московская область).

В продукции обнаружили недопустимые по составу жиры растительного происхождения. Также производитель снизил пищевую ценность молока.

За нарушение в отношении Маслосырзавод «Славянский» было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.43 КоАП РФ, которое направили в суд.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края предприятие оштрафовали на 100 тысяч рублей. Сумму в полном объеме оплатили в федеральный бюджет.