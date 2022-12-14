В Рязанском районе осудили водителя, устроившего смертельное ДТП с подростком на велосипеде

Приговор суда в законную силу не вступил.

Рязанский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении водителя, который насмерть сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Об этом сообщила региональная прокуратура.

ДТП произошло 16 октября 2020 года около 19:00 на 216 километре дороги М-5 «Урал» в Рязанском районе. Водитель на автомобиле «ГАЗ» нарушил ПДД и сбил несовершеннолетнего велосипедиста, оттащил его с дороги в кювет, после чего скрылся с места ДТП. От травм подросток скончался.

Водитель в суде вину не признал.

Приговором от 14 декабря 2022 года его признали виновным и назначили восемь с половиной лет в колонии общего режима по пункту «б» части 4 статьи 264, а также по статье 125 УК РФ.

Приговор суда в законную силу не вступил.