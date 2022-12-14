В рязанской облдуме приняли закон о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024—2025 годов

Принятый закон направят для подписания губернатору Рязанской области.

В среду, 14 декабря, в региональном парламенте приняли закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» во втором чтении. Об этом сообщили в облдуме.

Законопроект поступил 31 октября в облдуму и прошел все установленные этапы. Документ вынесли на публичные слушания с участием общественности, его обсуждали на заседаниях профильных комитетов. Министр финансов Рязанской области Марина Наумова отметила, что изменились основные параметры бюджета в связи с дополнительным распределением ко второму чтению проекта федерального бюджета межбюджетных трансфертов субъектам России.

Рязанская область получит еще 15,3 млрд рублей на предстоящий трехлетний период. С учетом внесенных поправок, доходы областного бюджета на 2023 год утверждены в сумме 85,9 млрд рублей, расходы — 88,8 млрд рублей, на плановый период 2024 и 2025 годов соответственно: доходы — 86,6 млрд рублей и 80,6 млрд рублей, расходы — 86,2 млрд рублей и 80 млрд рублей. Размер дефицита не изменился и сохранен на 2023 год в размере 2,9 млрд рублей, на плановый период 2024 года — 0,4 млрд рублей и на 2025-й — 0,6 млрд рублей.

В облдуме отметили, что верхний предел государственного внутреннего долга не превысит предельного значения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Областной бюджет на 2023-2025 годы сформирован в программном формате. В предстоящем трехлетнем периоде будут реализовываться 18 государственных программ, десять ведомственных целевых программ и одна адресная программа. Программные расходы на 2023 год составляют более 85 млрд рублей и их доля в расходах областного бюджета — 96%.

В рамках государственных программ области будут реализовываться мероприятия 11 национальных проектов, которые направлены на достижение национальных целей, установленных указами президента России. На реализацию национальных проектов на трехлетний период предусмотрено более 44 млрд рублей, из них — средства федерального бюджета 26,8 млрд.

Председатель областной думы Аркадий Фомин отметил, что принятый документ не только сохраняет социальную направленность, но и является бюджетом развития.

«Все обязательства государства перед гражданами обеспечены финансированием. Более того, заложены ресурсы для поддержки инфраструктурных и инвестиционных проектов, реализация которых увеличит налоговые доходы и будет способствовать развитию экономики региона, — сообщил глава регионального парламента. — Бюджет — это не просто цифры, это конкретные меры поддержки различных категорий населения, новые социальные объекты, строительство дорожной инфраструктуры, дальнейшее решение проблем здравоохранения».

Аркадий Фомин отметил, что бюджетом предусмотрены средства на все меры поддержки мобилизованных рязанцев и членов их семей. Также в следующем году будет продолжена реализация программ повышения качества жизни граждан. Так, запланировано строительство поликлиники в Дашково — Песочне и 15 модульных ФАПов. Начнется возведение двух школ: в Рязани и Касимове, пристройки к школе в селе Тюшево. По программе капитального ремонта школ в 2023 году полностью модернизируют 20 учреждений образования. Продолжится развитие системы учреждений дошкольного образования, запланировано пять новых детских садов. В бюджете заложено финансирование программы поддержки местных инициатив в сумме 327,5 млн рублей, увеличение по сравнению с текущим годом — на 50 млн. рублей.

В целом, как отметили в региональном парламенте, проект областного бюджета сбалансирован по расходам и источникам их финансирования, учитывает социальные обязательства региона, а также реализацию национальных целей и задач, установленных указами президента России. Принятый закон Рязанской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» направят для подписания губернатору Рязанской области.