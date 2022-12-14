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В России в 2023 году усилят грантовую поддержку для IT-компаний
В 2023 году к существующим мерам прибавится компенсация расходов на интернет-маркетинг программных продуктов и ИТК-услуг.

В России в 2023 году усилят грантовую поддержку для IT-компаний. Об этом сообщается на сайте «Цифровой регион».

Так, до 27 декабря Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) распределит гранты ИТ-компаниям по новой схеме софинансирования, при которой федеральный бюджет готов покрыть 80% всей стоимости разработки и продвижения новых продуктов. Заявки претендентов рассматривались в течение осени.

Грантовая поддержка на этом не прекратится. В 2023 году к существующим мерам прибавится компенсация расходов на интернет-маркетинг программных продуктов и ИТК-услуг.

На соответствующие меры поддержки от государства могут рассчитывать в том числе и рязанские IT-компании. В регионе это уже широко практикуется. Например, в 2022 году компания «Промрегион» подала заявку на грант, помогающий реализовать проект по оцифровке музейных экспонатов. Компания подготовила проектную документацию при поддержке специалистов АНО «Цифровой регион» и направила их в РФРИТ. Проект рассмотрели и одобрили с незначительными поправками.

«АНО „Цифровой регион“ является экспертом в получении грантов. Наши специалисты предоставляют методическую помощь, юридические консультации на безвозмездной основе. Мы готовы подробно рассказать обо всей процедуре, о том, где взять ответы на очень узкие вопросы», — отметил начальник отдела цифровых проектов АНО «Цифровой регион» Дмитрий Розовский.

По национальному проекту поддержку ИТ-компаниям оказывают три фонда: РФРИТ, «Сколково» и Фонд содействия инновациям (ФСИ). Российский фонд развития информационных технологий поддерживает разработку и внедрение отечественных ИТ-решений, ФСИ работает с цифровыми стартапами, а «Сколково» отвечает за внедрение новых цифровых разработок на промышленных предприятиях, в сферах здравоохранения, образования, сельского хозяйства и других.

Подробную информацию о сроках конкурсов, требованиях к проектам и участникам конкурсных отборов можно посмотреть на сайте ит-гранты.рф.