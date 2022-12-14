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В Рязанской области утвердили порядок предоставления универсального пособия семьям с детьми

В Рязанской области утвердили изменения в региональный закон «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области». Об этом в среду, 14 декабря, сообщается на сайте рязоблдумы.

Уточняется, что документ дополнили статьей о ежемесячной денежной выплате семьям с детьми с низкими доходами.

Новое универсальное пособие установлено федеральным законодательством с 1 января 2023 года. Выплаты будут полагаться беременным женщинам, а также семьям с детьми до 17 лет. Размер пособия будет зависеть от размера дефицита дохода семьи и составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем от 6,5 до 13 тысяч рублей на каждого ребенка. Выплаты будут осуществляться на условиях софинансирования из федерального бюджета.

Чтобы оформить выплату достаточно подать лишь одно заявление по выбору: через портал «Госуслуги», в МФЦ, Фонд пенсионного и социального страхования.

Министр труда и социальной защиты населения Наталья Суворова заявила, что универсальное пособие позволит повысить уровень материальной поддержки семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.