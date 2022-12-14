В Рязанской области расширили направления использования маткапитала

Соответствующие изменения в закон «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» утвердили депутаты облдумы.

В Рязанской области расширили направления использования маткапитала. Соответствующие изменения в закон «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» утвердили депутаты облдумы.

Согласно действующему законодательству региональный маткапитал предоставляется семьям не только на третьего, но и на каждого последующего ребенка. При этом, чтобы повторно получить поддержку в связи с рождением детей, уже исходят из критериев нуждаемости. Вторые выплаты полагаются тем, у кого среднедушевой доход не превышает 200% величины прожиточного уровня, то есть 24776 рублей. С новым законодательством это ограничение снимается.

Также в новой редакции закона расширят направления использования средств регионального материнского капитала. Теперь его можно будет потратить на получение высшего и среднего профессионального образования, приобретение товаров и услуг для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, на ремонт жилого помещения, не принадлежащего семье на правах собственности.

Кроме того, теперь маткапитал могут получить семьи с тремя и более детьми, рожденными с 2011 года, и которые ни разу не пользовались своим правом получения поддержки в ранее установленные сроки.