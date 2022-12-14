В Рязани бдительная пенсионерка помогла поймать мошенника

В Рязани бдительная пенсионерка помогла поймать пособника мошенников. Подробности задержания в среду, 14 декабря, привела пресс-служба регионального УМВД.

На стационарный телефон 64-летней пенсионерки позвонил неизвестный и сообщил, что ее внучка спровоцировала ДТП. Чтобы избежать уголовного наказания, ей предложили передать 1,5 миллиона рублей для улаживания ситуации. Рязанка поняла, что ее пытаются обмануть. Она, не кладя трубку стационарного телефона, позвонила по мобильному в полицию и сообщила, что к ней должен приехать посредник за деньгами. Правоохранители проинформировали рязанку, как вести себя в разговоре со злоумышленником, и направили на ее адрес ближайший экипаж патрульно-постовой службы полиции УМВД. Через некоторое время в дверь квартиры дома на улице Великанова позвонил неизвестный, тогда его и задержали патрульные полицейские.

Выяснилось, что задержанный — 21-летний безработный рязанец. Он признался оперативникам, что по указанию других участников мошеннической схемы за процент забирал деньги обманутых пожилых людей. Уже установлено, что с конца ноября он забрал деньги у восьми пенсионеров в возрасте от 80 лет до 91 года. Переданные ими суммы денег варьируются от 75 тысяч до 735 тысяч рублей. В совокупности понесенный потерпевшими ущерб составил 1 миллион 980 тысяч рублей.

В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела. Его заключили под стражу. Следственные действия продолжаются, устанавливается его причастность к другим эпизодам противоправной деятельности.