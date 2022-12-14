В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости свиным гриппом в Рязанской области

Стало известно о заболеваемости свиным гриппом в Рязанской области. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора.

За неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 28,7% по сравнению с предыдущей неделей.

Отмечается, что наиболее интенсивно эпидемический процесс протекает среди детей 7-14 лет и взрослого населения. Доля детского населения среди заболевших — 58,5%.

Кроме того, увеличивается доля вирусов с преобладанием штамма, А (H1N1)-2009 (свиной грипп), штаммы, А (H3N2) и B, а также циркулируют вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, риновирусы, метапневмовирусы.

Охват населения области прививками против гриппа составил 47,4%.

Напомним, свиной грипп зафиксирован уже в 82 регионах России.