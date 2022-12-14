В московском метро под колесами поезда погибла 14-летняя школьница

Трагедия случилась накануне во вторник, 13 декабря.

В Москве в метро погибла 14-летняя школьница под колесами поезда. Об этом в среду, 14 декабря, пишет «РЕН.ТВ» со ссылкой на собственный источник.

Трагедия случилась накануне во вторник, 13 декабря, на станции метро «Курская» около семи часов вечера. Школьница упала на пути. Машинист применил экстренное торможение, но подросток получила смертельные травмы. Чтобы извлечь тело девочки, сотрудники метро на полчаса обесточили один из путей.

Известно, что погибшая проживала в Новой Москве.

В произошедшем разбираются следователи.