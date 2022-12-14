В Клепиковском районе задержали нетрезвого водителя на «Сузуки»

В Клепиковском районе задержали нетрезвого водителя. Об этом в среду, 14 декабря, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны региональной Росгвардии патрулировали местность и получили сообщение о подозрительном автомобиле Suzuki. Транспортное средство двигалось в сторону деревни Уткино. Офицеры остановили автомобиль и выяснили, что 63-летний водитель нетрезв.

Мужчину задержали и передали сотрудникам ГИБДД ОМВД России по Клепиковскому району.