В Челябинской области школьник скончался после отравления неизвестным веществом

Трагедия случилась в Миассе.

В Челябинской области скончался 13-летний школьник. Об этом в среду, 14 декабря, сообщило ГТРК «Южный Урал» .

Трагедия случилась 11 декабря в Миассе. Ребенок почувствовал себя плохо и семья вызвала скорую. Когда школьника госпитализировали — он уже был в состоянии комы. В больнице медики пытались спасти ребенка, но спустя несколько часов он умер.

Предположительно, ребенок отравился неизвестным веществом. В настоящее время в произошедшем разбираются следователи.

«По факту происшествия проводится проверка. Нет оснований полагать, что смерть носит криминальный характер», — пояснили в пресс-службе регионального следкома.