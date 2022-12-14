Рязанским студентам вручили именные стипендии губернатора

Всего в текущем году стипендии получили 49 человек. Среди них студенты вузов, а также обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих (служащих).

Рязанским студентам вручили свидетельства о назначении именных стипендий. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Церемония вручения состоялась в среду, 14 декабря. От имени губернатора Рязанской области Павла Малкова собравшихся поздравил вице-губернатор Артем Бранов.

Он отметил, что именных стипендий удостаиваются студенты, отличившиеся в учебе и общественной жизни.

«Каждый из вас заработал стипендии своим трудом, усердием, стремлением хорошо учиться и быть полезным обществу, — подчеркнул Артем Бранов. — Такие кадры нужны Рязанской области. Молодые, целеустремленные, амбициозные. Уверен, что после окончания учебы вы обязательно продолжите трудиться на благо родного региона».

Всего в текущем году стипендии получили 49 человек. Среди них студенты вузов, а также обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих (служащих).