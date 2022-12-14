Рязанская НПК передала подарки воспитанникам Чапаевской школы-интерната

Молодые специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») в преддверии Нового года отправились к воспитанникам Чапаевской школы-интерната Михайловского района. Они переоделись в Деда Мороза и Снегурочку, водили с детьми хороводы и вручили подарки от трудового коллектива предприятия.

Молодые специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») в преддверии Нового года отправились к воспитанникам Чапаевской школы-интерната Михайловского района. Они переоделись в Деда Мороза и Снегурочку, водили с детьми хороводы и вручили подарки от трудового коллектива предприятия.

В планах у РНПК провести серию мероприятий к Новому году. Нефтяники уже передали елку и гирлянду ученикам школы № 32, а в ближайшее время новогодние подарки передадут детям военнослужащих рязанского десантного полка.

Также завод принял участие в оформлении города к Новому году: выделили автовышку и бригаду электриков, которые в течение недели проводили работы по подсветке деревьев на Первомайском проспекте. А перед заводоуправлением РНПК установила одиннадцатиметровую новогоднюю елку.

Помимо этого, предприятие вручит сладкие подарки двум тысячам детей сотрудников в возрасте от 1 года до 14 лет. Некоторых детей навестят лично в роли Деда Мороза и Снегурочки.

Социальная политика АО «РНПК» является неотъемлемой частью развития предприятия. Социально комфортный климат в коллективе дает работникам уверенность в завтрашнем дне.