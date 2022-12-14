Рязанку осудят за убийство матери

Рязанку осудят за убийство матери. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Рязани 1985 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью матери, повлекшем по неосторожности ее смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ).

9 августа в квартире дома по улице Костычева рязанка в пьяном состоянии несколько раз ножом ударила мать. Причиной стал отказ матери дать денег дочери на покупку спиртного. Потерпевшая скончалась от полученных ран.

Уголовное дело направили в суд.